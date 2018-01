Lula pede outra vez para ser ouvido antes do julgamento

Os advogados do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva reiteraram ontem ao Tribunal da Lava Jato que o ex-presidente seja novamente ouvido antes do seu julgamento, marcado para o dia 24. Em petição endereçada ao desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), a defesa do petista aleg...