Política Lula pede ao STF prisão domiciliar Defesa do ex-presidente apresentou memorial com vários pedidos; julgamento está pautado para sessão da próxima terça-feira

Às vésperas do julgamento sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a defesa do petista entregou nesta semana um memorial aos cinco ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), acrescentando mais pedidos para serem analisados pelo colegiado – como o de substituir a prisão do petista por medidas alternativas, como a prisão domici...