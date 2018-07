Política Lula nunca cogitou substituir candidatura, diz advogado Um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente na esfera eleitoral, Luiz Fernando Casagrande Pereira afirma que imbróglio sobre registro de petista pode continuar até depois das eleições 2018

Em entrevista à TV Estadão, o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na esfera eleitoral, disse que o petista nunca fez sequer uma pergunta sobre a possibilidade de substituição do candidato do partido à Presidência. Segundo ele, existe a possibilidade de o imbróglio se estender até depois...