Política 'Lula nas ruas é uma afronta ao governo Bolsonaro', diz Gleisi em ato Segundo a senadora, Lula é a antítese do governo Bolsonaro, que teria sido eleito apenas para defender uma parcela minoritária da sociedade

A senadora pelo Paraná e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. Segundo a senadora, "Lula nas ruas é uma afronta ao governo de Bolsonaro. É uma oposição ambulante", disse a parlamentar durante ato nesta quinta-feira, 20, em Curitiba. Gleisi lembrou a decisão do ministro do Sup...