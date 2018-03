Lula lança livro para falar sobre sua condenação e queda do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançará um livro no próximo dia 16 em que promete falar sobre as derrotas do PT nos últimos anos e fazer uma autodefesa dos processos que enfrenta na Justiça.



A publicação "A verdade vencerá - o povo sabe por que me condenam" traz Lula como autor e já está sendo vendida pela editora Boitempo na internet e será oficialmente lançado no Sindicato dos Químicos de São Paulo, na capital paulista. Condenado na Operação Lava Jato e potencial candidato ao Planalto, o petista participará da cerimônia de lançamento.



Segundo comunicado da editora, o cerne da obra são 124 páginas, de um total de 216, que apresentam uma entrevista concedida por Lula nos dias 7, 15 e 28 de fevereiro aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, ao professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC Gilberto Maringoni e à editora Ivana Jinkings.



"Entre os principais temas discutidos, ganha destaque a análise inédita do ex-presidente sobre os bastidores políticos dos últimos anos e o que levou o Partido dos Trabalhadores a perder o poder após a reeleição de Dilma Rousseff. Lula também fala sobre as eleições de 2018 e suas perspectivas e esperanças para o País", diz o texto usado pela editora para divulgação.



A assessoria de Lula também divulgou um texto para apresentar o livro. Na comunicação, afirma que o lançamento ocorre "enquanto o País aguarda a decisão do Poder Judiciário sobre sua prisão em decorrência da perseguição movida pela Operação Lava Jato."



A obra irá trazer, ainda, textos de Eric Nepomuceno, Luis Fernando Verissimo, Luis Felipe Miguel e Rafael Valim, além de uma cronologia da vida do ex-presidente e páginas de fotografias.