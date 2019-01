Política Lula jamais aceitaria se reunir com a família num quartel, diz advogado Irmão do ex-presidente morreu na terça-feira (29) e a defesa do petista havia solicitado a liberação para que Lula viajasse para o enterro hoje

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Manoel Caetano Ferreira, justificou na tarde desta quarta-feira, 30, a decisão do petista de não aceitar uma reunião com familiares autorizada pela Justiça por conta a morte de seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá. Ao falar com a imprensa em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso, o...