Política Lula já usa 'Moro ministro' para apontar perda de imparcialidade em julgamento da Lava Jato Na noite desta quarta-feira, 31, antes de o juiz decidir sobre o convite de Bolsonaro para 'superministério da Justiça', defesa do petista apontou negociações como prova de que magistrado não poderia julgar ex-presidente

Na defesa final de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo processo em que será julgado por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, a defesa do ex-presidente usa as negociações do juiz federal Sérgio Moro para apontar a perda da "imparcialidade" do magistrado. No documento apresentado nesta quarta-feira, 31, à Justiça Federal, o petista alega ser inocente e...