Política Lula ganha rosário do Papa Francisco, diz PT, mas Vaticano nega Enquanto militantes festejam como bom sinal, opositores fizeram piadas com tempo de condenação

Atualizada em 12/06/2018, às 13h52 O perfil oficial do ex-presidente Lula no Facebook e no Twitter anunciou nesta segunda-feira (11) que recebeu um presente vindo direto do Vaticano. O Papa Francisco, segundo informa a publicação, enviou um rosário ao petista, que está preso há 67 dias na superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). No entanto, nesta terça-feira...