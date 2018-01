Lula estará em ato de hoje em Porto Alegre

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai participar de ato em sua defesa que ocorre hoje à noite em Porto Alegre, na véspera do julgamento de recursos à sua condenação a 9 anos e 6 meses no caso do apartamento triplex do Guarujá por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A partir do meio-dia, o acesso ao perímetro do prédio do Tribunal Reg...