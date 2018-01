Lula está proibido de sair do País pela Justiça

O juiz substituto Ricardo Leite, da 10º Vara Federal de Brasília, proibiu o ex-presidente Lula de deixar o Brasil. A decisão foi tomada no início da noite desta quinta-feira (25), e determina a apreensão do seu passaporte.

O diretor-geral da Polícia Federal Fernando Segovia já foi informado, assim como o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Restam agora os advogados do petista, para que impeçam a viagem que estava planejada para a madrugada desta sexta-feira para a Etiópia (26), a fim de evitar constrangimentos no embarque. Lula participaria de um evento paralelo à 30ª Cúpula da União Africana organizada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO - ONU).

O veredito foi dado um dia após a condenação do político que o ligava ao tríplex do Guarujá, mas não tem relação com a operação. Conforme apurado pela Folha de S. Paulo, o juiz acatou um pedido do Ministério Público Federal (MPF) pela ação que investiga supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro na compra de avições caças da empresa sueca Saab.