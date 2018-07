Política Lula envia carta dizendo que vai criar o 'Dia do Volto' para “fazer o Brasil feliz” Ex-presidente enviou carta para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, afirmou em carta nesta terça-feira, 24, que vai criar o 'Dia do Volto', em alusão ao Dia do Fico, quando Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, em 1822, ao invés de ir para Portugal, como mandava a Corte do país. A carta foi direcionada ao presidente do Sindic...