Política Lula entra com habeas corpus no STJ Defesa questiona autenticidade de documentos extraídos de sistemas usados pela Odebrecht e outras empreiteiras

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, entrou ontem com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender uma ação penal que tramita na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba e apura a compra de terreno para o Instituto Lula. O pedido será analisado pelo ministro Felix Fischer.A def...