Lula diz que absolvição de Gleisi foi a primeira reação do STF contra delações

Em carta divulgada por sua assessoria, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, comemorou a absolvição da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), e do ex-ministro Paulo Bernardo na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O petista escreveu que a decisão desta terça-feira, 19 foi a primeira reação d...