Política Lula deixa de fazer comentários sobre jogos em TV, alegando ser candidato Pela legislação eleitoral, pré-candidatos não podem apresentar ou comentar programas de rádio e TV desde o dia 30 de junho

Insistindo no discurso público de que é pré-candidato à Presidência da República, mesmo preso e condenado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de enviar comentários sobre os jogos do Brasil na Copa do Mundo para o jornalista José Trajano, da TVT, emissora mantida por sindicatos. Pela legislação eleitoral, pré-candidatos não podem a...