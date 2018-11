Política Lula acusa Moro de perda de imparcialidade e pede liberdade ao Supremo Após o juiz aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para comandar o Ministério da Justiça, defesa do ex-presidente pede também a nulidade do caso triplex e de outros processos que estavam nas mãos do magistrado

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu liberdade ao Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, o petista acusa o juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), de perda de imparcialidade para processá-lo. Os advogados de Lula pedem que o Supremo reconheça a suspeição de Moro para julgar o ex-p...