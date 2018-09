Política "Lula é corrupto e justiça deve chegar a outros políticos", afirma Marina Silva O ex-presidente está preso em Curitiba pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex.

Na disputa do eleitor do campo da centro-esquerda, Marina Silva afirmou em sabatina de O Globo que Lula é corrupto, o que contrasta com tom comedido até então adotado pela candidata em relação à condenação do ex-presidente. “Ele está sendo punido por graves crimes de corrupção. Sim (eu considero que ele é corrupto), disse a candidata da Rede nesta t...