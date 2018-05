Política Luiz Felipe Gabriel deixa a Comunicação do Paço

Depois de um ano e cinco meses na Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Luiz Felipe Gabriel deixou ontem o cargo e será substituído interinamente pelo assessor de comunicação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Urias Júnior.Os decretos já foram publicados no Diário Oficial do Município e, de acordo com a nomeação de Urias, ele vai acumu...