Política Luiz Carlos do Carmo nega ida para o PSC Suplente de Ronaldo Caiado (DEM) admite insatisfação com os rumos do MDB, mas diz não ter interesse em deixar a legenda

Apesar dos rumores de que estaria de malas prontas para o PSC, antigo partido do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o suplente do senador e governador eleito Ronaldo Caiado (DEM), Luiz Carlos do Carmo, nega interesse em deixar o MDB. Segundo ele, existe uma insatisfação com as decisões do partido, mas que “isso não implica na sua saída da sigla”.Em entrevista ao POP...