Política Luiz Carlos diz que não pretende integrar bancada evangélica

Oficialmente empossado senador ontem, o suplente do governador Ronaldo Caiado (DEM), Luiz Carlos do Carmo (MDB), se disse “animadíssimo” com o novo cargo e afirmou que suas prioridades serão os projetos que tratam de segurança pública, reforma fiscal, combate à corrupção e incentivo à construção civil. Evangélico e irmão do pastor Oídes José do Carmo, da Assembleia d...