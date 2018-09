Política Luis César Bueno (PT): “Não escondo a defesa de Lula” Luis César Bueno (PT) afirma que a população reconhece “injustiça” contra ex-presidente e querer parte dos votos do petista, concentrando discurso em reformas, sobretudo, a tributária

Apostando no alto número de indecisos e com um discurso pautado na “renovação da política”, Luis César Bueno (PT) pretende colar sua imagem à do ex-presidente Lula, a fim de atrair para si as intenções de voto do petista que, apesar de preso, liderou as pesquisas em Goiás até o fim do mês passado, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impugnou sua candidatura. ...