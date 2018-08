Política Luciano Huck diz ser fã da ministra Cármen Lúcia Declaração ocorreu nesta segunda-feira (27) em evento em que ambos palestram

"Sou seu fã", declarou o apresentador Luciano Huck à ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia. A expressão de admiração foi feita nesta segunda-feira (27), durante evento em São Paulo que reúne empresários do movimento Você Muda o Brasil e no qual tanto Huck como Cármen Lúcia palestram. Huck afirmou que tentou ao longo deste ano "entender como podia contr...