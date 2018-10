Política Lorenzoni sobre preços da Petrobras: 'Quem roubar, vai para cadeia e Bolsonaro joga a chave fora' Ao ser questionado sobre qual será a política de preços adotada pela estatal, futuro ministro falou sobre 'roubalheira'

O futuro ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que a equipe do presidente eleito quer saber "a verdade da Petrobras no Brasil". Ao ser questionado sobre qual será a política de preços adotada pela estatal, Lorenzoni afirmou que tem "curiosidade" em saber o que o presidente Michel Temer sabe sobre a Petrobras e que, no governo B...