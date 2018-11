Política Lorenzoni será nomeado ministro hoje Deputado comandará equipe de 22 técnicos responsáveis por coletar dados da atual gestão; no próximo governo assumirá Casa Civil

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) vai ser nomeado hoje ministro extraordinário. O ato o tornará oficialmente o responsável pela coordenação do processo de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL)Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni, que será o ministro da Casa Civil do novo governo, vai comandar uma equipe de 22 técnicos, sendo oito militares,...