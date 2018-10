Política Lojistas freiam contratações Mesmo com expectativa pela melhor época para o setor, empresários têm optado menos por temporários para o Natal, buscando principalmente recompor o quadro de funcionários

As contratações de trabalhadores temporários para o Natal, que é tradicionalmente a data mais forte para o comércio, estão em ritmo lento no comércio goiano. É que há lojistas que aguardam o resultado da eleição presidencial para tomar decisões e, de outro lado, há aqueles que têm procurado repor, neste período, quadro que foi reduzido ao longo do ano por conta da cr...