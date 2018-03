Lobistas pedem R$ 4 milhões e dizem que quem manda no Ministério do Trabalho é Jovair Arantes

A revista Veja divulgou em uma reportagem da edição desta sexta-feira (2), uma gravação feita em 2017 pelo empresário gaúcho Afonso Rodrigues de Carvalho com dois lobistas que pediram R$ 4 milhões em troca de serviço junto ao Ministério do Trabalho. O áudio revela que o trabalho só seria realizado porque, além da propina, quem manda na pasta é o deputado federal Jovair Arantes, presidente do PTB em Goiás e líder da sigla na Câmara.

Veja abaixo parte da conversa divulgada pela publicação:

Lobista 2: (…) A gente vai ter até que envolver o deputado Jovair…

Empresário: Não é o Jovair Arantes?

Lobista 2: É… O Jovair está junto com a gente, porque ele tem força e por ser do meu estado de Goiás. Eles tinham feito um cálculo. Eles tinham pedido 500 000 para pagar a parte técnica, para pagar as pessoas envolvidas lá e uma ponta para o Jovair. E 2,5 (milhões de reais) quando sair…

Apenas um dos lobistas confirmou a cobrança e o pagamento da propina, o restante negaram as informações.

A reportagem do O POPULAR entrou em contato com o deputado Jovair Arantes, que também negou as informações.