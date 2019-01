Política LOA é aprovada em 1ª votação na Alego Projeto encaminhado pelo governo prevê déficit de R$ 6 bilhões no orçamento do Estado para o exercício de 2019

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019 foi aprovado em primeira votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em sessão extraordinária na noite desta quinta-feira (24). O texto prevê déficit de mais de R$ 6 bilhões, com receita de R$ 26 bilhões e despesa de R$ 33 bilhões. No documento enviado à Casa no fim do ano passado ...