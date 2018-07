Política Lincoln Tejota aceita convite para ser vice de Caiado Deputado estadual não explica as razões de sua saída da base do governo estadual

Após dizer que estava “entrando de vez na base” no Congresso do Pros, em março, o deputado estadual Lincoln Tejota, presidente regional da legenda, mudou de ideia e anuncia nesta quinta-feira (12) sua ida para o grupo do senador Ronaldo Caiado (DEM). Oficialmente, nem ele nem Caiado confirmaram a aliança hoje. Entretanto, em áudio enviado a um grupo de apoiadores no Wha...