Política Liminar suspende convenção estadual do MDB A determinação estabelece multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento

O juiz Sandro Cássio de Melo Fagundes, da 28ª Vara Cível de goiânia, concedeu liminar determinando a suspensão da eleição do diretório estadual do MDB, marcada para sábado (19). O pedido foi feito pelo prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB). A decisão estabelece multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento. Adib diz que a decisão judicial possibilitará diálogo no par...