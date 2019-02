Política Liminar determina que governo pague a folha de dezembro de servidores da UEG Os trabalhadores beneficiados impetraram um pedido de liminar ressaltando que o pagamento da folha de dezembro deveria ter sido feito até o dia 10 de janeiro

O desembargador Carlos Alberto França determinou em liminar deferida no último sábado (28) que o governo do Estado quite, de forma imediata e com juros e correção monetária, os salários de dezembro de um número não divulgado de servidores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que ingressaram com ação contra os atrasos nos pagamentos. Os trabalhadores em questã...