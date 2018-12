Política Liga Árabe promete medidas se Bolsonaro mudar embaixada em Israel Segundo o governo palestino, os embaixadores brasileiros serão alertados de que, se o plano for mantido, a região tomará as "medidas políticas, diplomáticas e econômicas necessárias"

A Liga Árabe aumenta a pressão sobre o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e aprovou nesta terça-feira, 18, no Cairo, uma resolução pedindo que o Brasil "respeite o direito internacional" e que abandone a ideia de mudar a embaixada do País de Tel Aviv para Jerusalém, o que significaria o reconhecimento da cidade como capital de Israel. O grupo irá mandar ...