Em articulação que começou ainda antes do resultado das urnas ontem, lideranças políticas goianas estão de olho na possibilidade de ter espaço na equipe de Jair Bolsonaro (PSL), presidente eleito. São cotados como possíveis ministros o senador Wilder Morais (DEM), que não conseguiu ser reeleito e comanda a equipe de transição do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM), e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP).

Presidente do PSL em Goiás e deputado federal mais votado no Estado pela segunda eleição consecutiva, delegado Waldir Soares também é apontado como liderança que teria indicação no governo.

“É claro que todo mundo deseja ter espaço. Mas isso vai depender mais de especialidades e áreas do que de questão partidária”, disse ontem Caiado. Nos bastidores, as especulações são de que ele trabalharia em favor de Wilder e contra Baldy. “Não vou fulanizar. Não é hora para isso”, afirmou.

Baldy também tem dito que não anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno em troca de cargo, mas os planos de se manter no ministério são ainda do primeiro semestre, quando decidiu não disputar reeleição de deputado e permanecer à frente da pasta.

Waldir afirma que quer cumprir o segundo mandato de deputado e que não busca espaço, mas admite que o Estado pode ser contemplado. “O presidente Bolsonaro disse que as escolhas serão técnicas e a escolha de nomes cabe única e exclusivamente a ele. Mas eu o trouxe a Goiás cinco vezes no primeiro turno, ele sabe a força do agronegócio, Caiado subiu no palanque dele. Eu caminhei com Bolsonaro quando o chamavam de louco. Estive com ele desde o início. Tenho certeza de que Goiás não será esquecido.”