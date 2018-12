Política Licitação traz alta de gastos Valor para divulgação é sete vezes maior do que soma de dez anos

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) fará licitação para contratar agência de publicidade por custo estimado de R$ 1 milhão por ano. O valor é sete vezes maior do que a soma das despesas registradas pelo tribunal com propaganda nos últimos dez anos (veja quadro).O tribunal afirma que o objetivo é a “divulgação institucional de atos, programas, obras, serviço...