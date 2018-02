Liberação de certidões passa na Assembleia

O projeto de lei que renova a dispensa de certidões para que prefeituras recebam recursos do Estado, mesmo inadimplentes, foi aprovado pela Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás ontem e deve seguir para plenário na sessão de hoje. O texto, de autoria do deputado Cláudio Meireles (PR), atende municípios que pretendem firmar convênios no âmbito do programa Goi...