Política Lewandowski libera para julgamento recurso de Lula contra prisão Com a decisão, cabe ao presidente da Corte, Dias Toffoli, marcar a data do julgamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski liberou hoje (27) para julgamento o recurso com objetivo de garantir liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, cabe ao presidente da Corte, Dias Toffoli, marcar a data do julgamento. Ao liberar o processo para a pauta do plenário, o ministro também sugeriu a Toffoli que se...