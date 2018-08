Política Lewandowski defende aumento de salário Ministro do STF dá a entender que deve apoiar reajuste de 16,38%, que será discutido em sessão administrativa na Corte hoje

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que a inclusão do reajuste salarial de ministros na proposta orçamentária é uma “boa técnica orçamentária”, sinalizando que deve mais uma vez apoiar a medida. O tema será discutido em sessão administrativa marcada para hoje. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, decidiu não incluir ...