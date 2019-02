Política Leia a decisão de Marco Aurélio que retoma investigações do caso Queiroz Para o magistrado, o foro privilegiado vale apenas para crimes cometidos dentro do mandato ou em função dele; Mas na época dos atos investigados, Flávio Bolsonaro era deputado estadual

No primeiro dia do ano judiciário, o ministro Marco Aurélio Mello devolveu para a primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro as investigações sobre movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). O magistrado baseou sua decisão pela rejeição da reclamação interposta pelos advogados do parlamentar no ent...