Política LDO 2019 é aprovada em primeira votação na Câmara Previsão é de que o orçamento chegue a R$ 4,94 bilhões. Emenda que reduzia índice de remanejamento foi rejeitada

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2019 foi aprovado nesta terça-feira (10) em primeira votação no Plenário da Câmara Municipal com 29 emendas. A previsão é de que o orçamento municipal no ano que vem chegue a R$ 4,94 bilhões. A principal polêmica do projeto era o índice de remanejamento, que é a parcela do orçamento que o pref...