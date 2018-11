Política Lava Jato: TRF-4 mantém pena de oito anos e dez meses para Zé Dirceu Ex-ministro já está condenado em outra ação penal da Lava Jato a 30 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) julgou na tarde desta quarta-feira, 28, o recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, mantendo sua pena em oito anos, dez meses e 28 dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. Zé Dirceu já está c...