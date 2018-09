Política Lava Jato revela duas contas internacionais que giraram US$ 44 milhões em cinco anos A ação da PF cumpriu cinco prisões preventivas contra um suposto esquema de comércio ilegal de esmeraldas e outras pedras preciosas e semipreciosas envolvendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro

A Operação Marakata, desdobramento da Lava Jato no Rio, deflagrada nesta terça, 4, encontrou indícios de contas internacionais movimentaram cerca de US$ 44 milhões. A ação da PF, da Receita e do Ministério Público Federal cumpriu cinco prisões preventivas e fazendo buscas e apreensões em endereços de nove pessoas e três empresas, contra um suposto esquema de comércio i...