Política Lava Jato prende ex-superintendente de banco em nova fase Edson Figueiredo Menezes, ex-superintendente do Banco Prosper, é investigado pelo pagamento de propina para a contratação da instituição no processo de leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro (BERJ)

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal abriram nesta quinta-feira, 16, a Operação Golias. A Polícia Federal prendeu Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Edson é investigado pelo pagamento de propina para a contratação do Prosper no processo de leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro (BERJ). Em 2006, o governo do Rio de Janeiro contra...