Política Lava Jato exige fiança de R$ 1,5 mi de Vaccarezza em cinco dias Caso não pague, existe a possibilidade dele ter cassado seus benefícios

A força-tarefa da Operação Lava Jato requereu ao juiz federal Sérgio Moro nessa segunda-feira (13) que mande o ex-deputado Cândido Vaccarezza (Avante-SP) pagar a fiança de R$ 1,5 milhão "no prazo improrrogável" de cinco dias "sob pena de cassação do benefício". O ex-líder dos Governos Lula e Dilma na Câmara deixou a prisão em agosto do ano passado sem quitar o valor i...