Lava Jato diz que prisão de Richa interrompe 'esquemas de propina'

A força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná que compõe a Operação Lava Jato reagiu enfaticamente às "alegações infundadas" da defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB), segundo a qual "fatos antigos" basearam o novo decreto de prisão do tucano, nesta sexta-feira, 25. Em nota oficial, os procuradores afirmam que "os fatos que embasaram a prisão preventiva s...