Política Lava Jato deflagra Operação Ressonância contra fraudes na Saúde Em nova fase da Operação Fatura Exposta, Procuradoria e Polícia Federal, com reforço do CADE e do TCU, cumprem tantos mandados contra supostos em São Paulo, Rio, Paraíba, Minas Gerais e no Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça, 4, a Operação Ressonância, ligada à Lava Jato no Rio, contra suposto cartel e fraude em licitações para o fornecimento de equipamentos médicos e materiais hospitalares para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e para o Instituto Nacional de Traumatologia (Into). Segundo a PF, "aproximadamente 180 policiais federa...