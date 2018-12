Política Lava Jato cobra US$ 20 mi de Palocci 'sob pena' de voltar para a prisão Ex-ministro deixou a cadeia no dia 29 de novembro após dois anos e dois meses preso

A Operação Lava Jato está cobrando US$ 20.439.382,16 (R$ 78,12 milhões) do ex-ministro Antonio Palocci (Governos Lula e Dilma/Fazenda e Casa Civil), delator da investigação, "sob pena de ser novamente recolhido à prisão". Palocci deixou a cadeia no dia 29 de novembro, após dois anos e dois meses preso - desde setembro de 2016, alvo da Operação Omertà - passando para o...