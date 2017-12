Lava Jato anuncia devolução de R$ 600 milhões à Petrobras

O Ministério Público Federal no Paraná anunciou nesta segunda-feira, 4, que vai realizar a devolução de R$ 600 milhões à Petrobras, recuperados por meio de acordos de delação premiada e de leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato. "Será a maior quantia já devolvida em uma investigação criminal no País", revela a Procuradoria.



O repasse será feito na quinta-feira, 7, diretamente à Petrobras durante evento com o presidente da estatal petrolífera, Pedro Parente, em Curitiba - base e origem da Lava Jato.



Será a quarta devolução da Lava Jato à Petrobras. Em novembro de 2016, o Ministério Público Federal no Paraná comunicou a restituição de R$ 204,2 milhões em recursos da corrupção recuperados pela Operação Lava Jato para a estatal.

A soma das três transferências anteriores bateu em R$ 500 milhões.