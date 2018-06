Política Lava Jato abre operação e investiga obras do Rodoanel em SP São alvos de mandados ex-diretores da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), executivos das construtoras OAS e Mendes Junior, de empresas envolvidas na obra e gestores dos contratos com irregularidades

A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo abriu a Operação Pedra no Caminho nesta quinta-feira, 21, nas cidades de Ribeirão Preto, Bofete, Arujá, Carapicuíba (SP) e Marataízes (ES). O alvo da investigação são as obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. São alvos de mandados ex-diretores da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), executivos das constru...