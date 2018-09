Política Laranja recebia recursos destinados aos serviços MP-GO aponta que depósito para pessoa física ligada a integrantes da prefeitura de Caldas Novas, com mesmo valor, era feito no mesmo dia que repasse para empresas

As nove pessoas presas pela Operação Negociata, deflagrada na quinta-feira (13) pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), permanecem presas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Os sete homens detidos, entre eles o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), foram encaminhados para o Núcleo de Custódia, presídio de segurança máxima do complexo, onde dividem um...