Líderes do MST são mortos a tiros em acampamento

Dois militantes do Movimento dos Sem Terra (MST) foram mortos a tiros na noite de anteontem, no interior de um acampamento, no município de Alhambra, a 45 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba.De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram o acampamento D. José Maria Pires e assassinaram os dois homens que estavam jantand...