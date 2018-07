Política Líderes do Centrão tratam Josué como vice Dirigentes do bloco comparecem a lançamento de chapa de João Doria, em São Paulo, e convenção se transforma em ato de apoio e exaltação da pré-candidatura de Alckmin

Filiado ao PR, o empresário Josué Gomes foi exaltado ontem pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e lideranças do Centrão, que o trataram como virtual candidato a vice do tucano na disputa presidencial. Apesar do consenso, o PT não desistiu da aproximação com Josué e vai trabalhar para que ele não aceite compor chapa com Alckmin. Em nota à imprensa, o empresário, que...