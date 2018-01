Líder na Câmara Municipal deve ser definido dia 30

A definição oficial só deve sair em uma reunião no próximo dia 30, mas as especulações sobre quem será o líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara Municipal de Goiânia apontam para três nomes: Welington Peixoto (MDB), Paulinho Graus (PDT) e Tiãozinho Porto (Pros). Nenhum deles confirma, mas são defendidos pelos colegas de Casa como boas opções para a função. ...